Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten

"Wir brauchen die Demokratie - aber ich glaube: Derzeit braucht die Demokratie vor allem uns", so Steinmeier. Uns - damit meine er "selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität." Und das alles stecke in uns, sagt der Bundespräsident. Deshalb glaube er an dieses Land und wisse, dass wir trotz vieler aktueller Probleme gemeinsam die Dinge immer wieder zum Besseren wenden.