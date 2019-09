Auswirkungen auf GroKo

CDU und SPD haben in ihren jeweiligen Hochburgen Sachsen bzw. Brandenburg zwar den Regierungsauftrag erhalten – die Ergebnisse sind für aber auch hier eher niederschmetternd. Was heißt das für die Große Koalition in Berlin?

Beitragslänge: 2 min Datum: 02.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.09.2020