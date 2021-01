Holpriger Impfstart

In Hamburg wurde heute damit begonnen, in einem Impfzentrum täglich bis zu 500 Menschen zu impfen. Bis zu 7000 täglich könnten es aber sein. Parallel zu den Impfzentren werden bevorzugt noch immer die vulnerablen Gruppen von mobilen Impfteams versorgt. Wie zum Beispiel Menschen in Altenheimen und deren Pflegepersonal.