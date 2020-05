ZDF spezial - Corona-Krise - Milliarden für die Autoindustrie

Fabriken stehen still, Lieferketten sind unterbrochen, der Absatz eingebrochen – auch die deutsche Autoindustrie leidet am Corona-Virus. Rettung sollen staatliche Kaufprämien bringen. Doch in der Politik regt sich Widerstand

Beitragslänge: 12 min Datum: 05.05.2020 Sprachoptionen: UT - dgs Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.05.2021