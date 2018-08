ZDFspezial: Die große Hitze

Beispiel Schifffahrt: Weil die großen Frachtschiffe einen zu großen Tiefgang haben, werden sie künftig in den Sommermonaten seltener fahren können. Kleinere Schiffe sind notwendig, um den Güter-Transport ermöglichen zu können.



Beispiel Landwirtschaft: Bauern benötigen künftig eine Versicherung gegen Dürre und Hitzeschäden. Andere EU-Länder bieten so etwas den Landwirten bereits an.



Ob Freizeit, Familie oder Beruf – unser Leben mit der Hitze wird sich ändern.