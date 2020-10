Es gibt wieder eine Ausgangsbeschränkung in einer Region in Deutschland. Und auch in vielen anderen Landkreisen sind die Zahlen gefährlich hoch. Wie zum Beispiel in Delmenhorst. Wie gehen die Menschen mit der neuen Situation um?

3 min 3 min 20.10.2020 20.10.2020 Video verfügbar bis 20.10.2021 Video herunterladen