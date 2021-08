ZDF spezial - Schwierige Mission - Rettungsflüge aus Kabul

Zudem rückt der 31. August näher, das geplante Rückzugsdatum internationaler Truppen aus Afghanistan. Einem Taliban-Führer zufolge komme eine Verlängerung der Frist nicht infrage. Bei dem G7-Gipfel heute beraten die Staats- und Regierungschefs deshalb das weitere Vorgehen.



Das ZDF berichtet in einem "ZDF spezial" über die Lage in Afghanistan. Darunter ein Interview mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel und mit Suzana Lipovac, der Gründerin der Hilfsorganisation KinderBerg, die sich seit vielen Jahren in Afghanistan engagiert, und dort vor allem im medizinischen Bereich tätig ist.