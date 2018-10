Nachrichten | ZDF spezial - Denkzettel für Berlin

Wie ist er zustande gekommen - dieser folgenschwere Denkzettel? Was hat die Wählerinnen und Wähler in Scharen weggetrieben von den Volksparteien SPD und CDU? Ist es Wut, Protest, Enttäuschung - oder Angst vor der Zukunft? Wir waren an der CDU-Basis in …