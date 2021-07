Situation im Berchtesgadener Land

Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland hält immer noch an. Weiterer Starkregen ergoss sich im Osten und jetzt im Süden, an den Alpen - bis zu 131 Liter pro Quadratmeter. Viel zu viel in viel zu kurzer Zeit.

2 min 2 min 18.07.2021 18.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.07.2023 Video herunterladen