In NRW würden beispielsweise Intensivkapazitäten verdoppelt, die Krankenhäuser weiter vorbereitet, der Wirtschaft geholfen werden – am Samstag seien alleine schon 50.000 Online-Antragsverfahren für Sicherungspakete bearbeitet worden: "Wir sind auf alles vorbereitet und müssen jetzt alles tun, damit wir nicht italienische Verhältnisse wie in Bergamo bekommen."