„USA rechnen mit Schwächung Deutschlands in Europa“, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Russland hoffe auf Kontinuität, so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.

4 min 4 min 27.09.2021 27.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.09.2023 Video herunterladen