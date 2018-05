Nachrichten | ZDF spezial - Fahrverbot für Diesel

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat den Weg für Fahrverbote freigemacht. Die Klagen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden zurückgewiesen. Was bedeutet das für Kommunen? Was müssen Diesel-Fahrer wissen? Wann kommen Fahrverbote?