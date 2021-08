In Berlin sei die Bestürzung groß, so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Shakuntala Banerjee. Man habe sich vertan, was die Zeitschiene angeht – jetzt komme Druck in die Rückholaktion aus Afghanistan.

