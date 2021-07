Hochwasserkatastrophe in Deutschland

Nach heftigem Regen hatten sich dort Bäche in reißende Flüsse verwandelt. Zwei Menschen starben, die Lage sei dramatisch, berichten Helfer. Angela Merkel reiste unterdessen in den Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Das Ausmaß der Zerstörungen nannte sie „surreal, gespenstisch.“