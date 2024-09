Die Stimmung nach der Wahl

02.09.2024 | 19:25 |

Einen Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen fällt das Fazit der Menschen in beiden Bundesländern gemischt aus. Während die einen die Erfolge der AfD begrüßen, fragen sich andere, ob sie weiterhin in Sachsen und Thüringen wohnen wollen.