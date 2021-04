Zentrale Gedenkfeier für die Corona-Opfer

Mit einer zentralen Gedenkfeier wird in Berlin an die bisherigen Toten der Corona-Pandemie erinnert. Bei der Zeremonie im Konzerthaus am Gendarmenmarkt trauert Deutschland um die Opfer.

