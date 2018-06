- Konstanz: Familienstreit war Auslöser

Ein Familienstreit war offenbar der Auslöser für die Schüsse in einer Diskothek in Konstanz. Worum es in der Auseinandersetzung ging, konnten die Ermittler noch nicht sagen. Bei der Schießerei kam neben dem Täter auch der Türsteher ums Leben.