Alexander Kähler im Dialog mit Kurt Biedenkopf am 11. Mai 2006

Am 11. Mai 2006 war Biedenkopf zu Gast in der phoenix-Sendung "im Dialog" bei Alexander Kähler.Kurt Biedenkopf stand elf Jahre lang an der Spitze des Freistaates Sachsen - der Höhepunkt seiner Karriere. 1973 wurde der Rechtsprofessor auf Vorschlag des d...

28 min 28 min 13.08.2021 13.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.02.2022 Video herunterladen