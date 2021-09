In "Das Triell" präsentieren ARD und ZDF einen Dreikampf der drei Kanzlerkandidat:innen von CDU/CSU, SPD und von Bündnis 90/Die Grünen. phoenix überträgt die Sendung am 12. September 2021 um 20.15 Uhr in voller Länge und mit Gebärdensprache. Analysen un...

6 min 6 min 13.09.2021 13.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.03.2022 Video herunterladen