Schäuble eröffnet Sondersitzung des Bundestages

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet die Sondersitzung des Bundestages u.a. anlässlich der Lage in Afghanistan und findet deutliche Worte: "Die Verzweiflung der Menschen am Flughafen in Kabul zerreißt einem das Herz".

