Terroranschläge in den USA: #OnThisDay 11.09.2001

Knapp 3.000 Menschen sterben, als Terroristen am 11. September 2001 zwei Flugzeuge in das World Trade Center und eines in das Pentagon steuern. Ein viertes stürzt bei Pittsburgh auf einem Acker ab. Vor 20 Jahren entführen 19 radikale Islamisten aus dem ...

19 min 19 min 09.09.2021 09.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.03.2022 Video herunterladen