Wüst kündigt strengere Corona-Regeln an

In einer Sondersitzung unterrichtet Ministerpräsident Hendrik #Wüst (CDU) den Landtag in Düsseldorf über die geplante Verschärfung der #Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen.

Videolänge: 6 min Datum: 17.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.05.2022 Video herunterladen