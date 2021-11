Pandemiebekämfung und Freiheit - geht das zusammen?

Die Corona-Pandemie hält die Republik weiter in Atem, und die Impfdebatte spaltet das Land. Die einen wollen ihre Freiheit nicht aufgeben, sich auch ungeimpft an alle Orte zu begeben, die man gerade genießen will, während die anderen ihre Freiheit in ei...

Videolänge: 12 min Datum: 18.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.11.2022 Video herunterladen