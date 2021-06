Viele glauben, die Politiker haben den Kontakt zu den Menschen verloren und interessieren sich nicht für ihre Ängste und Nöte. Umfragen bestätigen: Die Mehrheit der Bundesbürger ist mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden.Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix gibt deshalb Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, offen ihre Meinung zu sagen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Rund 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, in der neuen 75-minütigen Talksendung „wir müssen reden“ über die Themen zu diskutieren, die ihnen unter den Nägeln brennen. Was muss sich ändern? Was kann jeder Einzelne tun? Wie könnten Kompromisse und Lösungen aussehen?Moderiert wird die Sendung von Christina von Ungern-Sternberg und Alfred Schier.