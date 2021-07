Das Ranking der zehn wichtigsten Politiker und Politikerinnen ist eine repräsentative „Bewertung nach Sympathie und Leistung”. Im Jahr der Bundestagswahl sind besonders viele heiß auf die jeweils neue Liste – Politikfans, Journalisten und natürlich die Bewerteten selbst. Immer wieder verändern sich die Top 10 und sorgen manchmal für Überraschungen. Wie kommt es zu den Aufstiegen und Abstürzen? Warum tauchen einige Politiker immer wieder auf – und andere nie? Was ist das Erfolgsrezept für Politiker, um dort gut abzuschneiden? Wieso schafft es SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ohne Ministeramt oder Parteivorsitz in die Top 10? Können wir den Umfragen überhaupt vertrauen - oder kann man sie manipulieren? Und welche Methodik der Forschungsgruppe Wahlen steckt überhaupt dahinter? Das erfahrt in diesem Video mit MrWissen2go Mirko Drotschmann. Er erklärt im Superwahljahr Hintergründe zu den repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer. Zehn Folgen sind rund um die Bundestagswahl geplant.