30 Jahre Deutsche Einheit

Der Fall der Mauer im November 1989 war ein Glücksfall der Geschichte. Er machte das wiedervereinigte Deutschland von heute erst möglich. Doch im Jubiläumsjahr stehen auch kritische Fragen an: Warum sind wir bei der Deutschen Einheit und zwischen Ost- und Westeuropa nicht weitergekommen? Warum gibt es in Deutschland immer noch so viel Einheitsfrust? Wie konnten populistische, ja demokratiefeindliche Strömungen so viel Raum gewinnen und sich in einigen osteuropäischen Staaten sogar durchsetzen?