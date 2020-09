Die Zukunft der Rente

Der jüngeren Generation droht eine gigantische Rentenlücke. Und dennoch verschließen viele die Augen, wenn es um die Notwendigkeit der persönlichen Rentenvorsorge geht. Oft fehlt nicht nur das nötige Kapital, jeden Monat zusätzlich etwas in die Rente zu investieren, sondern auch das Wissen um die Möglichkeiten, für einen würdevollen Lebensabend vorzusorgen.



Was muss die Politik tun? Was jeder Einzelne? Welche neuen Wege gibt es, um die Rente auch in den nächsten Jahrzehnten krisenfest zu machen?