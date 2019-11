Deutschland und der IS

Nachrichten | heute - in Deutschland - IS-Rückkehrer gehen nach NRW

Ehemaliger Kämpfer des IS kehren in ihre Heimat zurück – auch nach Deutschland. Die Türkei will nun 20 deutsche IS-Kämpfer freilassen. Dabei handelt es sich zunächst um Frauen und Kinder. Dennoch müssen die Behörden wachsam sein; vor allem in NRW.