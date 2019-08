In Lebensmitteln, im Trinkwasser, im Schnee und sogar im menschlichen Darm: Mikroplastik wird an zahlreichen Stellen nachgewiesen. Die WHO sieht nur ein "geringes" Gesundheitsrisiko durch Mikroplastik. Doch der BUND sieht keinen Anlass für Entwarnung: Die gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen von Mikroplastik sind noch nicht bekannt.