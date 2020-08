USA-Wahl: Biden nominiert Harris als Vize

Biden gab die Ernennung der 55-Jährigen zu seiner Vizekandidatin am Dienstag bekannt. Von Präsident Donald Trump, der für eine zweite Amtszeit kandidiert, wurde Harris umgehend hart attackiert. Harris ist eine der bekanntesten afroamerikanischen Politikerinnen des Landes. Seit drei Jahren gehört sie dem Senat in Washington an - als erst zweite schwarze Frau der US-Geschichte. Zuvor war die Tochter eines aus Jamaika eingewanderten Wirtschaftsprofessors und einer aus Indien stammenden Krebsforscherin sechs Jahre Generalstaatsanwältin von Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat.