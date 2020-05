In dieser Woche berichtet das auslandsjournal extra unter anderem über die Krise im Iran, das Leid der Tiere in Australiens Feuerhölle und den Arbeitsalltag der Fischer in der Arktis.

Beitragslänge: 28 min Datum: 17.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.01.2021