Diese Woche berichtet das auslandsjournal extra über Israels Impf-Erfolge, Lockdown-Lockerungen in Madrid, LGBT+-Feindlichkeit in Polen und Corona in indigenen Gemeinden in Mexiko.

04.03.2021