Die Themen der Sendung vom 06. Dezember 2017

Der amerikanische Traum vieler Eltern: Die Kinder als Profisportler groß rauszubringen oder ihnen wenigstens ein Stipendium an einer Elite-Universität zu ermöglichen. Um diesen Traum zu verwirklichen, investieren sie Milliarden in den Trainings-Drill, denn ein Vereinswesen wie in Europa gibt es in den USA nicht. Ein hoher Preis für Eltern und Kinder, von dem in erster Linie die Sportindustrie profitiert.