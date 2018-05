Die Themen der Sendung vom 31. Januar 2018

"Gebt Gas ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million." Diese Zeile aus einem Liedbuch der österreichischen Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt sorgt für eine Debatte, weit über die Landesgrenzen hinaus: Wie rechts und nationalistisch sind die traditionsreichen Studentenverbindungen in der Alpenrepublik eigentlich? Dabei besonders im Fokus: Die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs. Denn die Rechtspopulisten regieren mit in Wien. Und: Die FPÖ pflegt eine große Nähe zu Studentenverbindungen. Was also bedeutet das nun für die Politik und die Gesellschaft?