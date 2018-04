Immer mehr Menschen mit gutem Job und gutem Einkommen können sich das Leben im Tech-Mekka nicht mehr leisten. Die New Economy Hauptstadt bei San Francisco ist inzwischen so teuer geworden, dass selbst Menschen mit gutem Einkommen in ihren Autos wohnen. Und die Immobilienpreise steigen weiter. Wir zeigen den Fall einer Dozentin an der örtlichen Universität, eine Familie mit Wurzeln in Mexiko und Männer, die ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt unter dem Faltdach ihres Autos wohnen.