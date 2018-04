Die Themen der Sendung vom 11. April 2018

Schon einmal hat US-Präsident Trump mit einem Raketenangriff auf eine Giftgas-Attacke in Syrien reagiert. Was wird Trump nach den jüngsten Vorfällen in Duma unternehmen? Einen Vergeltungsschlag hat er in gewohnt provokanter Manier per Twitter angekündigt. Welche Strategie verfolgt das Weiße Haus im Syrienkonflikt?