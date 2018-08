Die Themen der Sendung vom 01. August 2018

Die Drogenkartelle in Mexiko mischen längst auch in anderen lukrativen Wirtschaftszweigen mit. Allen voran bei Mexikos grünem Gold: der Avocado. Sie fingen an die Bauern zu erpressen, die Packer, die Transportunternehmen – überall wurde mitverdient. Doch die Bewohner der kleinen Orte in der Avocadoregion beginnen sich zu wehren – mit Erfolg.