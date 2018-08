Die Themen der Sendung vom 8. August 2018

Er galt als der Retter der spanischen Demokratie - Altkönig Juan Carlos. Doch sein Ruf leidet immer mehr. 2012, mitten in der spanischen Wirtschaftskrise, erleidet der WWF-Ehrenvorsitzende einen Unfall bei der Elefantenjagd in Botswana. Begleitet hatte ihn seine Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Jetzt sind Hinweise aufgetaucht, die vermuten lassen, dass der Altkönig Schmiergelder für die Vergabe einer Eisenbahnstrecke in Saudi-Arabien angenommen hat. Was bleibt von seinem Lebenswerk und was denken die Spanier über ihr von Skandalen geplagtes Königshaus?