Die Themen der Sendung vom 22. August 2018

Es ist die Insel der Kinder: Auf Mayotte, einer französischen Exklave im indischen Ozean, ist knapp die Hälfte der Bevölkerung unter 14 Jahre alt. Nirgendwo anders in Frankreich kommen so viele Kinder zur Welt, 2017 waren es 10.000 – gut zwei Drittel der Mütter sind illegal eingewandert. Sie wollen ihren Kindern den Zugang zur französischen Staatsbürgerschaft ermöglichen. Mit 18 Jahren konnten sie bisher Franzosen werden. Frankreich aber will das verhindern und hat dafür gerade das Staatsbürgerrecht geändert. Ab sofort reicht die Geburt auf Mayotte nicht mehr aus, jetzt muss auch ein Elternteil dort legal gelebt haben – der Traum vom per Geburt Französischwerden ist damit für viele vorbei.