Die Themen der Sendung vom 29. August 2018

Migranten, Invasion, Islamismus: In der italienischen Politik wird praktisch über nichts anderes mehr gesprochen. Fakten spielen in der öffentlichen Debatte meist keine Rolle. Angeheizt wird die Diskussion von der neuen rechtspopulistischen Regierung aus Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung. Immer wieder gibt es auch gewaltsame Übergriffe auf Migranten. An den Stränden von Rimini haben Aktivisten der rechtsextremen Gruppierung Forza Nuova Patrouillen organisiert, genauso auf den Straßen von Brescia in der Lombardei, vor allem in den Vierteln, in denen die meisten Ausländer wohnen. Ihre Begründung: „Die Italiener haben Angst hier."