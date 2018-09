Die Themen der Sendung vom 05. September 2018

Schweden wählt am Sonntag einen neuen Reichstag. Großer Gewinner könnten die rechtspopulistischen "Schwedendemokraten" sein, die derzeit in den Umfragen zu den Parlamentswahlen auf dem zweiten Platz liegen. Ein großes Thema im Wahlkampf ist der richtige Umgang mit Flüchtlingen. Gemessen an der Bevölkerungszahl hat kaum ein europäisches Land so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Schweden. Doch im Land wächst der Unmut. Es fehlt ein Konzept für die Eingliederung der Flüchtlinge in die schwedische Gesellschaft. Die Kommunen beklagen mangelnde Unterstützung durch den Staat und fühlen sich etwa mit überfüllten Unterkünften alleingelassen. Die bisherige Integrationspolitik ist vielfach gescheitert, Parallelgesellschaften sind entstanden. Immer wieder kommt es in den Vororten der Großstädte zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und der Polizei.