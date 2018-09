Die Themen der Sendung vom 12. September 2018

Verärgert und zornig über Trump, sauer, weil das politische Establishment nichts verändert treten bei den Kongresswahlen viele Frauen an. Nie gab es mehr Kandidatinnen als in diesem Jahr: Fast 600 Frauen treten für höhere politische Ämter bei den „Midterm-Elections“ an – ein Zuwachs von 67 Prozent. In New York hat die charismatische und bekennende Sozialistin Alexandria Ocasio-Cortez einen einflussreichen Demokraten bei den Vorwahlen für den Kongress überraschend geschlagen. Cynthia Nixon – Ex-„Sex and the City“-Star – zwingt New Yorks Gouverneur Cuomo deutlich weiter nach links und auch Zephyr Teachout, Juraprofessorin und Korruptionsexpertin, kandidiert als Generalstaatsanwältin.