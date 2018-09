Die Themen der Sendung vom 19. September 2018

Nachdem in den letzten zehn Jahren mehr als die Hälfte aller Casinos in Atlantic City schließen mussten und viele Jobs dadurch verloren gingen, wurden Ende Juni gleich zwei Casinos neu eröffnet - darunter auch eine ehemalige Immobilienpleite von Donald Trump. Hat die Stadt es jetzt aus der Krise geschafft und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Gibt es neue Perspektiven und Arbeitsplätze in der Stadt der Spieler?