Die Themen der Sendung vom 26. September 2018

In London ist der Wohnraum seit Jahren knapp, was zu immer weiter steigenden Mietpreisen geführt hat. Die neuesten Mietspiegelzahlen sind erschreckend: In Westminster kostet die Monatsmiete durchschnittlich (ohne Nebenkosten) 2500,- Euro. Auch im billigsten Stadtteil Croydon, der schon 16 km von der Stadtmitte entfernt ist, zahlt man im Durchschnitt 1200,- Euro Kaltmiete. Wer sparen will, muss also entweder raus aus London und lange Pendelwege in Kauf nehmen, auch im hohen Alter noch mit einer WG vorlieb nehmen oder nicht wählerisch sein, wenn es um Zustand oder Größe der Wohnung geht.