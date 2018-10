Die Themen der Sendung vom 10. Oktober 2018

Venezuela steckt in einer tiefen Krise und mehr als 2,3 Millionen Venezolaner sehen nur noch einen Ausweg: Nichts wie raus, aus dem eigenen Land. In den Nachbarländern entstehen Flüchtlingslager – ganz Südamerika bekommt die Krise zu spüren. Auch nach Brasilien hat es viele Menschen verschlagen und in der Grenzregion zu Venezuela sorgt der Ansturm mittlerweile für viel Unzufriedenheit.