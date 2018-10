Die Themen der Sendung vom 17. Oktober 2018

In der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL spielen Frauen eine große, eine wichtige Rolle. Allerdings nicht so, wie man sich das für eine emanzipierte Gesellschaft wünscht. Oftmals sind sie reduziert auf ihr Äußeres. Das gilt vor allem für die Cheerleader in der NFL. Es gibt Kodizes darüber, was zu tragen, was zu sagen ist und wie Frau sich zu verhalten hat, in Anwesenheit der Footballherren. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Viele Cheerleader wollen sich das nicht mehr bieten lassen.