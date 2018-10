Die Themen der Sendung vom 24. Oktober 2018

Einsamkeit – ein Gefühl, das inzwischen viele Menschen kennen. In Großbritannien hat man im Kampf gegen die Einsamkeit sogar schon ein eigenes Ministerium gegründet. Auch in den Niederlanden will man etwas unternehmen, um Menschen aus der Einsamkeit heraus zu holen. In Rotterdam arbeiten Firmen und Hilfsorganisationen zusammen und bieten Tanzprojekte, Sportkurse oder Musikabende an.