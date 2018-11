Die Themen der Sendung vom 07. November 2018

Die Mauer an der Grenze zu Mexiko ist ein zentrales und wohl eines der bekanntesten Wahlversprechen Donald Trumps. Gegen den Flüchtlingsstrom aus Mittelamerika lässt er mitten im Wahlkampf Soldaten an der Grenze aufmarschieren und droht Mexiko. Zudem will er per Dekret in Zukunft verhindern, dass in den USA Geborene automatisch Amerikaner werden. Wie funktioniert die Einwanderungspolitik à la Trump?