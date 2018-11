Die Themen der Sendung vom 14. November 2018

In dieser Woche reist Außenminister Heiko Maas nach China. Ein Thema wird dort auch die Lage der Uiguren sein. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit in China, die unterdrückt und teilweise in Umerziehungslagern festgehalten wird. An einer Debatte zu den Menschenrechten in China im deutschen Bundestag hatte die chinesische Regierung zuletzt Kritik geäußert. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) teilte mit, bereits abgelehnte Asylanträge von Uiguren angesichts der schlechten Menschenrechtslage erneut zu prüfen. Freie Berichterstattung von dort ist nicht möglich, dennoch ist es unserer Korrespondentin gelungen, ein Bild von der Lage der Uiguren zu zeichnen.