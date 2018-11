"Wir gehen davon aus, dass es künftig mehr Brände geben wird."

Lindon Pronto: Was die Brände so extrem verheerend macht, ist der Wind. Und das ist auch der Hauptfaktor, auf den die Feuerwehr schwer reagieren kann. Denn wenn der Wind die Brände so schnell verbreitet, verschieben sich die Prioritäten weg vom Löschen des Feuers, hin zur Aufgabe, Leben und Besitz der Menschen zu retten. Außerdem müssen die Feuerwehrmänner erstmal für ihre eigene Sicherheit sorgen und gleichzeitig der Bevölkerung bei der Evakuierung helfen.